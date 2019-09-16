“كفاءة” تقدم عدد من الحلول للتوفير في فاتورة الكهرباء

أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” طرقا للترشيد في استهلاك الكهرباء في المنازل، للتوفير في قيمة الفاتورة، ومن الخطوات التي تساعد على ذلك عزل الجدران والأسطح والأبواب.
وبيّن في مقطع توعوي ضرورة التقسيم الذكي لمفاتيح الإنارة واستخدامها وقت الحاجة، واختيار إنارة ذات كفاءة أعلى، وإغلاق الأبواب والنوافذ صيفا، لتقليل استهلاك المكيف، على 24 درجة، فجميعها تقلل من الاستهلاك.
وأضاف أن الغسالة عالية الكفاءة لها دور كبير في ترشيد الاستهلاك، وتُستخدم بكامل سعتها، وكذلك الثلاجة الموفرة مع وضعها على بعد 10 – 15 سم من الجدار.وفق “أخبار 24”.
استهلاكك عالي وتدور حلول ؟
👇🏼#لتبقى pic.twitter.com/ZQVei9Xz5B
— لتبقى (@taqa_sa) September 13, 2019