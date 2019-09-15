“التعليم” تصدر بياناً حول المقطع المتداول للعثور على كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية للنفايات

أصدرت وزارة التعليم بياناً عبّرت فيه عن استغرابها واستنكارها لما ظهر في مقطع الفيديو المتداول لمجموعة كبيرة من الكتب الدراسية من مقررات الوزارة ملقاة في حاوية للنفايات بأحد الشوارع بالمملكة.
وقالت الوزارة في البيان على لسان المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، إنها بذلت جهوداً كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، ورحّلتها إلى جميع المدارس بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.
وأعلنت الوزارة استغرابها واستنكارها للتصرف الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، دون إفادة مصور المقطع أو من نشرها عن مكانها لتقوم الوزارة باسترجاعها.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه من منطلق مسؤولياتها فإنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة؛ للوقوف على تفاصيلها والتحقق منها ومعرفة أسبابها ومن يقف خلفها.