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أخبار محلية > “العمل” و”الخطوط السعودية” تدشنان خدمة إلكترونية جديدة لذوي الإعاقة
15/09/2019   10:35 م

“العمل” و”الخطوط السعودية” تدشنان خدمة إلكترونية جديدة لذوي الإعاقة

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دشّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع “الخطوط السعودية” خدمة جديدة لذوي الإعاقة تُمكِّنهم من الحصول على كافة خدمات “السعودية” عبر منصة إلكترونية دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب الشركة.

ويحصل ذوو الإعاقة على خدمات الشركة ويستفيدون من الخصم الممنوح لهم عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” وبمنصة شركة “علم” للوصول إلى معلومات المسافر.

وتتيح الخدمة التي دُشنت اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل، وبحضور مسؤولي الجهات المشاركة، لذوي الإعاقة إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البيانات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.وفق “أخبار 24”.

ويمكن لذوي الإعاقة الحصول على خدمات “السعودية” والتخفيض عبر موقع الحجز بالدخول على صفحة “خصم خاص”، وإدخال البيانات المطلوبة، وبعد التحقق من أهلية المسافر للتخفيض يتم إصدار التذكرة، مع خدمات أخرى كالكراسي المتحركة أو المساعدة في الاستقبال، والوجبات الخاصة.

“العمل” و”الخطوط السعودية” تدشنان خدمة إلكترونية جديدة لذوي الإعاقة

أخبار محلية
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