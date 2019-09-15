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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الطاقة يزور معملي “أرامكو” في بقيق وخريص اللذين تعرضا لهجوم إرهابي
15/09/2019   10:35 م

بالفيديو.. وزير الطاقة يزور معملي “أرامكو” في بقيق وخريص اللذين تعرضا لهجوم إرهابي

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زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، معملي شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية اللذين تعرضا لهجوم إرهابي أمس.

واجتمع وزير الطاقة مع عدد من القيادات في “أرامكو السعودية” وبعض الجهات الحكومية؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف أمدادات البترول العالمية، مما يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وكان وزير الطاقة قد صرح بأنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في معملي بقيق وخريص، وأشار إلى أنه تم تعويض ذلك من المخزونات.

وشدد على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.وفق “أخبار 24”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أصدر بياناً أكد فيه أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة فيه، في حين أعلنت العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات إقليمية ودولية إدانتها للهجوم.

بالفيديو.. وزير الطاقة يزور معملي “أرامكو” في بقيق وخريص اللذين تعرضا لهجوم إرهابي

أخبار محلية
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