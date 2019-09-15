بالفيديو.. الشاعر ياسر التويجري أمام ولي العهد: “عبدالعزيز ما له شبيه إلا أنت يا صفوة الجيل”

ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة أمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تغنى فيها ببعض مآثر ولي العهد وتحدث فيها عن الشبه الكبير بينه وبين جده المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.
جاء ذلك خلال رعاية ولي العهد، اليوم الأحد، للحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.
وبدأ الشاعر التويجري قصيدته التي سمّاها “عبدالعزيز”، بالقول: “عبدالعزيز ويثمر الغصن ويميل.. والشعر ينضح دره وكهرمانه”.
وكان مما تضمنته القصيدة:
شرب فناجيل وكسر فناجيل
لين انتزع له بالخريطة مكانة
على حصانه ذلل الصعب تذليل
ووحّد قلوب الناس على حصانه
ما له شبيه إلا انت يا صفوة الجيل
في مروته وبقوة زعيتمانه
أنت أنت يا طب الكبود المعاليل
يا حاكم جاء في وعده وأوانه
سيف المليك اللي ما يحتاج تأويل
سلمان سلمان الوفا والضمانة
قصيدة الشاعر ياسر التويجري في حفل #مهرجان_ولي_العهد_للهجن2 pic.twitter.com/d6Gyeh10l9
— الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) September 15, 2019
وفق “أخبار 24”.