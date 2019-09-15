الأمير محمد بن سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

رعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور الأمراء والشيوخ، وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون.
وبعد عزف السلام الملكي، انطلق الشوطان الأخيران للمهرجان، وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة كلمة شكر فيها القيادة على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته.
وأضاف أن المهرجان في نسخته الثانية وصل لمرحلة متقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، وشهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطاً بمشاركة 4.080 مشاركاً من ملاك الهجن. وفق “أخبار 24”.
#فيديو |
وصول سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان الي الحفل الختامي لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن2 pic.twitter.com/Jtwd6spR5N
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 15, 2019
السلام الملكي السعودي
#مهرجان_ولي_العهد_للهجن2 pic.twitter.com/8cBM9uTyM3
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 15, 2019