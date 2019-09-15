“العدل”: 5 دقائق لإصدار الوكالة الإلكترونية و15 دقيقة عبر الكتابات

أعلنت وزارة العدل أن مؤشرات المركز تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث تستغرق الوكالة الإلكترونية 5 دقائق، فيما حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل.
وقالت الوزارة إن هذا التطور يأتي ليواكب التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها التوثيق، حيث أتاحت الخدمات الرقمية للمستفيد إصدار الوكالة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بالإضافة إلى الاستغناء عن الورق في أعمال التوثيق كافة.
وأضافت أن الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق، التي أُطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، تضمنت إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر بوابة الوزارة، وغيرها من الخدمات، وذلك تيسيراً على المستفيدين.وفق “أخبار 24”.