القصيم تتصدر مناطق المملكة بالالتزام بالتوطين وتحقق أقل نسبة لبطالة الإناث

احتلت منطقة القصيم المركز الأول بقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2019، وذلك بنسبة توطين 97,69%.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالقصيم الدكتور فهد المطلق أن مبادرة أمير المنطقة بتوطين 7 مولات، إضافة إلى ما صدر من قبل الوزارة بتوطين نشاط تأجير السيارات و12 نشاطاً آخر، ساهم في تحقيق المنطقة لهذه المنجزات.
مضيفا أن المنطقة حققت أقل نسبة لبطالة الإناث، وانخفاض نسبة البطالة من 7,9% إلى 5,1% في تقرير الربع الثاني للهيئة العامة للإحصاء، وتصدرها مناطق المملكة لامتثالها بقرارات التوطين.
بدوره أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في القطاع الخاص أحد استراتيجيات المملكة وأولوياتها في بناء الاقتصاد الوطني.وفق “أخبار 24”.
وقال الأمير فيصل إن الجهود التي بذلتها إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين، ومنذ ثلاث سنوات ساهم في العديد من النجاحات لخدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير الفرص الوظيفية لهم.