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أخبار محلية > “شرطة مكة” تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج سائقي الأجرة عبر التطبيقات ويسلبهم أموالهم
15/09/2019   7:01 م

“شرطة مكة” تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج سائقي الأجرة عبر التطبيقات ويسلبهم أموالهم

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أعلنت شرطة مكة المكرمة أنها أطاحت بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، قاموا باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات الجوال، إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي، أسفرت عن ضبط 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية (في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأوضح الرائد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

“شرطة مكة” تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج سائقي الأجرة عبر التطبيقات ويسلبهم أموالهم

أخبار محلية
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