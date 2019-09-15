بيان من “شرطة الرياض” حول ضبط أحد المطلوبين في قضايا جنائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسْلحة النارية.
وأوضحت الشرطة أنه بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه تم العثور بحوزته على التالي: سِلاح رشاش ومسدسين (غير مرخصة)، 17 طلقة نارية، أسْلحة بيضاء، كمية من مخدر “الشبو”، أقنعة للوجه، قيود بلاستيكية، 11 هاتف نقال، 5 أجهزة حواسيب.
وأضافت أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مبينة أنها تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.وفق “أخبار 24”.