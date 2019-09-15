برعاية محافظ الخرج.. توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية إمداد الصحية ومستشفى الملك خالد

برعاية محافظ محافظة الخرج أ. مساعد عبدالله الماضي ومن منطلق الشراكة المجتمعية وقعت جمعية إمداد الصحية
ومستشفى الملك خالد بالخرج مذكرة تفاهم ، وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة الاء بنت عبدالله الخنيفر الغرض من هذه الاتفاقية دعم المرضى المهملين من قبل أسرهم وذوي الدخل المحدود وتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة والحملات التوعية التعريفية التي تخص هذي الفئة من المجتمع والتي تتضمن أهدافها تقديم التوعية الصحية للفئات المستهدفة وتقديم المساعدات الصحية والمادية لهم.
وفي تصريح لداعم الرئيسي والعضو المؤسس أ. عبدالله بن علي الخنيفر بأن هذه الإتفاقية تعد الأولى من نوعها وأشار بأنها مصدر إلهام للقطاع الخاص ورجال الأعمال في المساهمة في برامج الجمعية وبالختام أشكر محافظ الخرج على توجيهاته ودعمه للجمعية سائل المولى عز وجل أن لا يحرمه الأجر والثواب ومدير مستشفى الملك خالد الإخصائي فهد الممخور على جهوده المتميزة ودعمه وحسه العالي بالمسؤولية الاجتماعية وما تمثله هذه الاتفاقية من دعم ورسالة واهداف الجمعية وان تحقق الجمعية طموح واهداف رؤية 2030 في مجال الخدمة المجتمعية .
تعتبر جمعية إمداد الصحية هي جمعية لرعاية المرضى المهملين اسرياً و المرضى ذوي الدخل المحدود وهي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية التي تهتم بهذه الفئتين و تهدف الى تهيئة المريض اجتماعيا ونفسياً وتقديم المساعدات المادية و الخدمات الصحية هنا نستوقف الكون لرعايتهم.