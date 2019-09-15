3 اجتماعات تناقش خسارة الاتحاد

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن عقد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ثلاثة اجتماعات عاجلة في أعقاب الخسارة المفاجئة للفريق الأول لكرة القدم، أمس الأول، أمام ضمك، بنتيجة “2ـ1″، في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا للمصادر نفسها، شهدت غرفة تبديل الملابس في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، الذي احتضن اللقاء، جلسة سريعة بين الحائلي والتشيلي خوسيه سييرا، مدرب الاتحاد، حاصره خلاله بملاحظاته حول عدة قرارات فنية اتخذها أمام ضمك، لا سيما التشكيل الأساسي.
وفي المطار استعدادًا للطيران إلى الرياض، دارت جلسة أخرى بين المسؤولين نفسهما، لاستكمال ما بدآه فور نهاية المباراة، شرح خلالها المدرب وجهة نظره في بعض القرارات التي يراها الحائلي غير موفقة، قبل أن يجتمع رئيس النادي مع اللاعبين لأسباب مماثلة، حيث طالبهم بمضاعفة الجهود في مباراة الهلال المقررة الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لانتزاع بطاقة التأهل.
ونقلت المصادر تجديد الحائلي ثقته في كفاءة سييرا، وبقدرته على إعادة الانتصارات للفريق.