نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 3 اجتماعات تناقش خسارة الاتحاد
15/09/2019   1:27 م

3 اجتماعات تناقش خسارة الاتحاد

+ = -
599

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن عقد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ثلاثة اجتماعات عاجلة في أعقاب الخسارة المفاجئة للفريق الأول لكرة القدم، أمس الأول، أمام ضمك، بنتيجة “2ـ1″، في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للمصادر نفسها، شهدت غرفة تبديل الملابس في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، الذي احتضن اللقاء، جلسة سريعة بين الحائلي والتشيلي خوسيه سييرا، مدرب الاتحاد، حاصره خلاله بملاحظاته حول عدة قرارات فنية اتخذها أمام ضمك، لا سيما التشكيل الأساسي.

وفي المطار استعدادًا للطيران إلى الرياض، دارت جلسة أخرى بين المسؤولين نفسهما، لاستكمال ما بدآه فور نهاية المباراة، شرح خلالها المدرب وجهة نظره في بعض القرارات التي يراها الحائلي غير موفقة، قبل أن يجتمع رئيس النادي مع اللاعبين لأسباب مماثلة، حيث طالبهم بمضاعفة الجهود في مباراة الهلال المقررة الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لانتزاع بطاقة التأهل.

ونقلت المصادر تجديد الحائلي ثقته في كفاءة سييرا، وبقدرته على إعادة الانتصارات للفريق.

3 اجتماعات تناقش خسارة الاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063398.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.