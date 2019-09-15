شاهد.. لحظة اصطدام خريبين بمدرب الفيحاء سيماو وسقوطهما معاً

في لقطة لم تخلُ من الطرافة والجدية في آن واحد، اصطدم لاعب الهلال عمر خريبين بمدرب فريق الفيحاء خورخي سيماو، وسقطا معا، أثناء مباراة الفريقين اليوم ضمن الجولة الثالثة للدوري.
وأظهرت اللقطة تسلم المهاجم السوري الكرة في ملعب الهلال، حيث أسرع بها صوب مرمى الفيحاء، إلا أن لاعب فريق الفيحاء، المحترف البرازيلي رافاييل أسيس، تدخل بقوة لمنعه، ودفعه خارج الملعب، في المنطقة الفنية للمدرب “سيماو”.
واصطدم “خريبين” بعنف بالمدرب البرتغالي الواقف على الخط، وسقطا معا على الأرض، وفي حين نهض المدرب بسرعة، كان لاعب الهلال ما زال يتألم من تدخل البرازيلي”أسيس”، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.وفق “أخبار 24”.
لقطة عمر خربين.. وخورخي سيماو#الهلال_الفيحاء_الدوري pic.twitter.com/MK39lXuw5y
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019