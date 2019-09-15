نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد.. لحظة اصطدام خريبين بمدرب الفيحاء سيماو وسقوطهما معاً
15/09/2019   1:25 م

شاهد.. لحظة اصطدام خريبين بمدرب الفيحاء سيماو وسقوطهما معاً

+ = -
872

في لقطة لم تخلُ من الطرافة والجدية في آن واحد، اصطدم لاعب الهلال عمر خريبين بمدرب فريق الفيحاء خورخي سيماو، وسقطا معا، أثناء مباراة الفريقين اليوم ضمن الجولة الثالثة للدوري.

وأظهرت اللقطة تسلم المهاجم السوري الكرة في ملعب الهلال، حيث أسرع بها صوب مرمى الفيحاء، إلا أن لاعب فريق الفيحاء، المحترف البرازيلي رافاييل أسيس، تدخل بقوة لمنعه، ودفعه خارج الملعب، في المنطقة الفنية للمدرب “سيماو”.

واصطدم “خريبين” بعنف بالمدرب البرتغالي الواقف على الخط، وسقطا معا على الأرض، وفي حين نهض المدرب بسرعة، كان لاعب الهلال ما زال يتألم من تدخل البرازيلي”أسيس”، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة اصطدام خريبين بمدرب الفيحاء سيماو وسقوطهما معاً

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063386.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.