مصادر: الحد الأدنى لاستحداث مركز صحي 1000 شخص.. وهذه ملامح خطة الدمج

كشفت مصادر مطلعة، عن توصل وزارتي الصحة والداخلية إلى اتفاق على معايير استحداث ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة.
وأوضحت المصادر أن أبرز المعايير اشترطت ألا يقل عدد السكان المخدومين لكل مركز صحي عن ألف شخص، وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا أو 30 دقيقة عن أقرب مركز صحي آخر، مع مراعاة الطرق الدولية والجبلية.
ولفتت المصادر إلى أن خطة الدمج تتضمن أن تعمل المراكز الصحية المدموجة حتى الـ11 ليلا، وأن تغطي القرى والهجر بالعيادات المتنقلة المتطورة، لافتة وفقا لـ”عكاظ” إلى أن وزارة الصحة دربت نحو 976 مدير مركز في معهد الإدارة العامة لرفع مستوياتهم المعرفية في الإدارة الصحية، وطبقت عددا من الإجراءات نحو التحول الرقمي بتطبيق موعد للحجز المبكر والإجازات المرضية الإلكترونية وغيرها.