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أخبار المناطق > الكويت: طائرة مسيرة تخترق أجواء البلاد وتحوم فوق قصر الأمير
15/09/2019   1:17 م

الكويت: طائرة مسيرة تخترق أجواء البلاد وتحوم فوق قصر الأمير

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أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية بالكويت تلقت بلاغا حول اختراق طائرة مسيرة من دون طيار “درون” أجواء البلاد، وحلقت فجر أمس السبت فوق”دار سلوى” قصر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح .

وذكرت صحيفة “الراي” أن الطائرة المسيرة هبطت إلى ارتفاع 250 متراً فوق القصر، وحامت فوق دار سلوى لفترة وقامت بتشغيل كشافاتها الأمامية ثم غادرت.

وأوضحت أن الطائرة قدمت من جهة البحر وهي من النوع الكبير، بحجم سيارة صغيرة، ويصل طولها إلى نحو 3 أمتار.

وأضافت أن الطائرة اقتربت من شاطئ البدع، حيث شغلت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وقامت بالتحليق فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت.

الكويت: طائرة مسيرة تخترق أجواء البلاد وتحوم فوق قصر الأمير

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