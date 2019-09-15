“الطيران المدني” ينهي تصاميم المنطقة اللوجستية في مطار الرياض

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، عن أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وفق أفضل خيارات التصميم والتطوير.
وأوضح الروساء وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الهيئة انتهت من وضع القواعد التنفيذية لمنطقة المشروع، وإعداد الاتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا لإصدارها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديد أفضل الخيارات التمويلية للمشروع، وإعداد مذكرة طلب العروض الاستثمارية، لوضع خيارات بناء المنطقة اللوجستية وتطويرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في أكتوبر 2018 أمرًا ملكيًّا وافق بموجبه على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بهدف إقامة منطقة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تضطلع بمسؤوليتها الهيئة العاملة للطيران المدني.