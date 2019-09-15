أعلنت أمانة منطقة الجوف توفر عدد من الوظائف (للنساء فقط) في الأمانة والبلديات التابعة لها.
وأضافت أن التقديم عليها يكون بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة، حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1441/01/20هـ ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 1441/01/22هـ.
واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ولا يقل عمرها عن 18 سنة، وأن تكون لائقة صحيا، وحسنة السيرة والسلوك، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، مبينة أنه لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبار والمقابلة الشخصية وإجراءات التوظيف ولا يحق للمتقدمة المطالبة بالمستندات أو التوظيف.
وفق “أخبار 24”.