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أخبار محلية > ذهب لشراء سيارة.. مواطن يتعرض لاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال بالكويت
15/09/2019   1:16 م

ذهب لشراء سيارة.. مواطن يتعرض لاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال بالكويت

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أفادت مصادر بتعرض مواطن سعودي لاعتداء بالضرب بالكويت وسلب ما بحوزته من أموال.

وذكرت المصادر أن المواطن كان ذاهبا لشراء مركبة، فالتقى بثلاثة أشخاص لكنه اختلف معهم فانهالوا عليه بالضرب وسرقوا مبلغ 300 دينار كانت بحوزته.

وأضافت المصادر أن آثار الاعتداء بدت على جميع أنحاء جسد المواطن، حيث تقدم بشكوى إلى مخفر سعد العبدالله، وقدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لاعتداء بالضرب.

وقال مصدر أمني، وفقا لـ”الرأي”، إنه تم تسجيل قضية سلب بالقوة بحق ثلاثة أشخاص مجهولين، حيث أدلى المعتدى عليه بأوصافهم وزود رجال المباحث برقم الهاتف الذي تواصلوا معه من خلاله أثناء عملية الشراء، وأحيلت القضية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذهب لشراء سيارة.. مواطن يتعرض لاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال بالكويت

أخبار محلية
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