تمكّنت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض من ضبط مُسجل خطر ومروّج للمخدرات؛ حيث عثر في مخبئه على كلاب بوليسية وأسلحة وكميات من مادة “الشبو” المخدر.
ووثّق مقطع فيديو نشره الصحفي سعود الشيباني، عملية القبض على مروج المخدرات بدايةً من انطلاق الحملة الأمنية، ومن ثم ضبط المتهم الذي يوجد عليه 8 قضايا سابقة بينها التعدي على الأشخاص وإصـابته بسـلاح، وسرقة جوال، وكذلك حالات اعتداء أخرى بسـلاح ناري.
وأظهر الفيديو، بعض المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن وهي سـلاح رشاش ومسدسان وكلابشات وأسلحـة بيضاء وجوالات وكمية من مادة “الشبو” المخدرة وأكياس لتعبئة المخدرات.
وفق “أخبار 24”.