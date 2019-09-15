مطلقة مليونير شهير تطعن في صك الطلاق.. وتدعي معاناة زوجها من “الزهايمر”

تقدمت مطلقة مليونير شهير بدعوى أمام المحكمة العليا؛ للطعن على صك الطلاق الصادر من زوجها بحقها، مطالبةً بفتح تحقيق في واقعة تزوير بأوراق رسمية.
وتشير التفاصيل إلى أن مطلقة المليونير الشهير والذي شارف على الـ 100 عام، صدر بحقها صك طلاق قبل 3 سنوات، لكنها فور علمها به رفعت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية والتي أصدرت حكماً برفضها، قبل أن ترفع دعوى أخرى أمام محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والتي أيّدت حكم الطلاق أيضاً.
وقالت المطلقة فاطمة وفقاً لـ”عكاظ”، إنها لن تستسلم في تلك القضية لوجود بعض القرائن التي تثبت صحة ما ذهبت إليه وفي مقدمتها التقارير الطبية التي تثبت معاناة الزوج المطلق من الخرف، وفقدان الذاكرة منذ 5 سنوات.
ولفتت إلى أنها صبرت مع زوجها كثيراً وتحملت المشكلات الصحية المتعاقبة عليه ما بين جلطات وأمراض قلب، قبل أن تفاجأ برسالة “واتس آب” تخبرها بصدور صك طلاق بحقها، مبينةً أن الهدف من صك الطلاق هو حرمانها هي وابنتها من حقهما الشرعي في الحصول على نصيبهما من الميراث.