خيمينيز لجماهير الاتحاد: ابتعدوا عن عائلتي.. لا علاقة لهم

طالب التشيلي لوس خيمينيز لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جماهير فريقه بإخراج عائلته مما يحدث في كرة القدم، وتحديداً بمستواه مع الفريق الغربي، مشيراً أنه سوف يقاتل من أجل إسعادهم ولن يخيب ظنهم.
وكتب التشيلي الذي يحمل جواز سفر فلسطيني، عبر حسابه في «إنستجرام» موقع التواصل الاجتماعي، السبت، مخاطباً الجماهير الاتحادية: “أتفهم أنكم تلومونني لأنكم تتوقعون أن أظهر بشكل أفضل.. أتيت إلى الاتحاد لكي ألعب وأقدم كل ما لدي”.
وأضاف: “يجب أن نتقفق أننا يوم أمس لعبنا مباراة بشكل سيئ جداً، إنها حقيقة وواقع.. اليوم أريد أن أخبركم بأن اللاعبين تعاهدوا على تقديم الأفضل ، وأعدكم بأنني أستحق أن أكون جزءاً من الاتحاد، لأنني أحب الفريق”.وفق “الرياضية”.
وبما يخص عائلته كتب: “أريد من كم شيء واحد، وهو إبقاء أمر عائلتي خارج كرة القدم.. أريد منكم احترامهم”.
وختم خيمينيز رسالته، بشكره لجماهير النادي الغربي على دعمهم له في البداية، مؤكداً أنه لن يخيب ظنهم وسوف يقاتل في المباريات المقبلة.
وكان الاتحاد قد تلقى خسارة مفاجئة، أمس، أمام مضيفه ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.