نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > اتصالات مغربية لإقناع مهاجم النصر بالتراجع !‎
14/09/2019   10:52 م

اتصالات مغربية لإقناع مهاجم النصر بالتراجع !‎

+ = -
1431

أفادت تقارير صحفية مغربية أن مهاجم نادي النصرعبد الرزاق حمد الله تلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مباشرة بعد نشره فيديو يعد من خلالها بكشف حقيقة مغادرته معسكر المنتخب الوطني قبل الكان.

وأوضحت أن مجموعة من الجهات تحاول ثني حمد الله عن كشف المستور، كاشفة أن اللاعب تلقى وعودا بإصلاح ما يمكن إصلاحه وتأمين عودته لحمل القميص الوطني.

هذا وكان حمد الله قد نشر فيديو في الإنستغرام يؤكد من خلاله أنه لا يزال على وعده بخصوص كشف حقيقة مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل بطولة كأس أفريقيا التي أقيمت بمصر.وفق “أخبار 24”.

اتصالات مغربية لإقناع مهاجم النصر بالتراجع !‎

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063294.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.