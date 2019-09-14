اتصالات مغربية لإقناع مهاجم النصر بالتراجع !‎

أفادت تقارير صحفية مغربية أن مهاجم نادي النصرعبد الرزاق حمد الله تلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مباشرة بعد نشره فيديو يعد من خلالها بكشف حقيقة مغادرته معسكر المنتخب الوطني قبل الكان.
وأوضحت أن مجموعة من الجهات تحاول ثني حمد الله عن كشف المستور، كاشفة أن اللاعب تلقى وعودا بإصلاح ما يمكن إصلاحه وتأمين عودته لحمل القميص الوطني.
هذا وكان حمد الله قد نشر فيديو في الإنستغرام يؤكد من خلاله أنه لا يزال على وعده بخصوص كشف حقيقة مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل بطولة كأس أفريقيا التي أقيمت بمصر.وفق “أخبار 24”.