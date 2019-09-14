فوكس لمدرب الهلال السابق: لست مورينيو !‎

وجه المدرب البرازيلي أرجيل فوكس انتقادت إلى المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لفريق فلامنجو، خورخي جيسوس، حيث أكد أنه لم يفز إلا بالدوري البرتغالي، ولم يحقق مثلا بطولة دوري أبطال أوروبا كما فعل مواطنه جوزيه مورينيو.
وقال فوكس في تصريحاته: “أعرف خورخي جيسوس، لقد عملت ضده في البرتغال. لقد عمل في العديد من الأندية الصغيرة هناك حتى وصل إلى بنفيكا. أعتقد أن كرة القدم البرازيلية لديها مساحة لجميع المدربين. لا أعتقد أن الأمر يستحق التعليق حول التقليل من أهمية المدرب البرازيلي، لأن جيسوس كما ترى لم يفز سوى بالدوري البرتغالي مع بنفيكا”.
وتابع: “لقد لعبت خمسة مواسم في بنفيكا وهذا هو واجب أي مدرب وأي لاعب أن يُحقق الدوري، هناك ثلاثة أندية في البرتغال يجب عليها تحقيق البطولات هي: بنفيكا و بورتو وسبورتنج لشبونة ، لم يكن خورخي بطل دوري أبطال أوروبا على سبيل المثال، أفضل مدرب برتغالي اليوم هو مورينيو ، مورينيو هو المرجع ، مورينيو نعم ، هناك فرق كبير”.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن كلمات خورخي عن المدربين البرازيليين المؤرخة في مقابلة نُشرت أثناء وجود المدرب البرتغالي في المملكة العربية السعودية، كمدرب لنادي الهلال، وآثارت هذه الكلمات موضوع نقاش كثير خلال الأيام القليلة الماضية.