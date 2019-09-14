حمدالله يكشف أسرار أزمته مع المنتخب المغربي!

كشف مهاجم نادي النصر و المنتخب المغربي،عبدالرزاق حمد الله،عن مفاجأة مدوية بخصوص أزمته الأخيرة في منتخب المغرب.
و أكد حمدالله في تصريحات لقناة “نتفيليكس” :”على أن رغبته في اللعب أساسيًا مع المنتخب المغربي لم تتحقق، لأن اللاعبين المحترفين في أوروبا، يضمنون مقعدهم في التشكيل الأساسي، بغض النظر عن مستواهم داخل المستطيل الأخضر3.
وأضاف مهاجم النصر :” إلى أن هؤلاء اللاعبين المحترفين في أوروبا، لم يقدموا أي شيء للمنتخب المغربي، رغم أنهم يتم ضمهم باستمرار منذ عامين أو ثلاثة”.وفق”أخبار 24″.
فيما اعتبر حمد الله، أن سياسة المسئولين عن كرة القدم في المغرب، تؤدي إلى تدهور الدوري المحلي، لأن اللاعبين الناشطين فيه، واثقين أنهم مهما قدموا لن يكون لهم مكان في المنتخب، وبالتالي يغيب عنهم الحافز.