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أخبار محلية > خادم الحرمين عن الاعتداء على معملي “أرامكو”: المملكة قادرة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الجبان والتعامل مع آثاره
14/09/2019   10:48 م

خادم الحرمين عن الاعتداء على معملي “أرامكو”: المملكة قادرة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الجبان والتعامل مع آثاره

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أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قدرة المملكة على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان على معملي “أرامكو” والتعامل مع آثاره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأعرب ملك الأردن خلال الاتصال عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد، في حديثه لخادم الحرمين الشريفين، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قدّر خادم الحرمين الشريفين لملك الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشدداً على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.

خادم الحرمين عن الاعتداء على معملي “أرامكو”: المملكة قادرة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الجبان والتعامل مع آثاره

أخبار محلية
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