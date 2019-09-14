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أخبار محلية > بالفيديو.. متسلقا رافعة الرياض يرويان ملابسات مغامراتهما ويقران بأنه تصرف خطأ
14/09/2019   10:46 م

بالفيديو.. متسلقا رافعة الرياض يرويان ملابسات مغامراتهما ويقران بأنه تصرف خطأ

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روى اثنان من المغامرين الثلاثة الذين تسلقوا الرافعة في الرياض الأسبوع الماضي ملابسات تسلقهم للرافعة، مؤكدين أن تصرفهم كان خطأ وأن الشرطة أخذت عليهم تعهدا بعدم تكرار هذا الفعل.

وقال الشاب المتسلق عبدالله العمودي إنه أحد هواة رياضة الباركور ولديه شغف منذ الطفولة بهذه الرياضة، وإن ما ظهر في مقطع التسلق ليس وليد يوم وليلة بل تدريب طويل، معترفاً في الوقت ذاته أنها كانت مخاطرة.

فيما ذكر الشاب الآخر، مشاري الخزيم، أن تسلق الرافعة بالنسبة له كان إنجازا، مشيراً إلى أنه يتدرب بشكل يومي ويطمح إلى الوصول للعالمية في رياضة الباركور.وفق “أخبار 24”.

وأقر الشاب أن التصرف كان خطأ، مبيناً أن الأمن استدعاه هو وصديقيه وأخذ عليهم تعهدا بعدم تكرار هذا الفعل.

وكان الشبان قد تسللوا داخل أحد المباني ثم تسلقوا الرافعة العملاقة دون وسائل السلامة، معرضين حياتهم للخطر بهدف التقاط الصور، حيث قاموا بتوثيق تجربتهم عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو.. متسلقا رافعة الرياض يرويان ملابسات مغامراتهما ويقران بأنه تصرف خطأ

أخبار محلية
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