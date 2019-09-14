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أخبار محلية > عانى في طفولته صعوبات في النطق.. سعودي ينظم الشعر بثلاث لغات (فيديو)
14/09/2019   10:44 م

عانى في طفولته صعوبات في النطق.. سعودي ينظم الشعر بثلاث لغات (فيديو)

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نشرت قناة “إم بي سي” تقريراً عن شاعر سعودي يتقن نظم الشعر الفصيح ويكتب كذلك قصائد باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وقال الشاعر أحمد الزهيري – في حديث لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” – إنه لم ينطق في طفولته أي كلمة واضحة حتى بلغ سنّ الخامسة.

وأضاف أن أسرته كانوا يعتقدون أنه لن يتمكن من النطق؛ لكنه تمكن بعد ذلك من إتقان ثلاث لغات والتميز في الكتابة الإبداعية بها.

وأكد الزهيري أن الشعراء الإنجليز والأمريكان لا يمكن أن يقارَنوا بالشعراء العرب، مشيراً كذلك إلى أن من أتقن العربية بصورة جيدة يسهل عليه تعلم أي لغة أخرى.

وفق “أخبار 24”.

عانى في طفولته صعوبات في النطق.. سعودي ينظم الشعر بثلاث لغات (فيديو)

أخبار محلية
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