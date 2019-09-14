“التحالف”: التحقيقات جارية لمعرفة الأطراف المتورطة في الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو” في بقيق وخريص

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً مساء اليوم (السبت) أوضح فيه أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو، لمعرفة الأطراف المتورطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن المالكي، إنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة التحالف تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.