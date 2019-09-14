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أخبار محلية > حاول الهرب من نقطة تفتيش ودهس رجل أمن.. ضبط مواطن في العقد الخامس بحالة غير طبيعية
14/09/2019   10:42 م

حاول الهرب من نقطة تفتيش ودهس رجل أمن.. ضبط مواطن في العقد الخامس بحالة غير طبيعية

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ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بعد محاولته الهرب من نقطة تفتيش.

وذكرت مصادر أن الموقوف كان يستقل مركبة منزوعة اللوحات برفقة شخص آخر عندما فوجئ بنقطة تفتيش في شارع رئيسي بالمحافظة.

وأضافت – بحسب “سبق” – أن وصوله للنقطة الأمنية تصادف مع وجود مركبة أمنية خلفه، ما دفعه للاعتقاد أنه محاصر، فقرر الهرب من نقطة التفتيش.

وأفادت بأنه حاول دهس أحد رجال الأمن ثم صعد الرصيف وانطلق مسرعاً فانحدرت سيارته مباشرة نحو منطقة ترابية وانقلبت.

وتبين بعد توقيفه أنه ومرافقه كانا في حالة غير طبيعية، وعُثر داخل المركبة على حبوب من الكبتاجون المخدر، واتضح أنه مطلوب للجهات الأمنية في عدة قضايا.

حاول الهرب من نقطة تفتيش ودهس رجل أمن.. ضبط مواطن في العقد الخامس بحالة غير طبيعية

أخبار محلية
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