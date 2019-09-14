وزير التعليم يوجه بسرعة تجهيز وافتتاح “مدينة طيبة” للتربية الخاصة بالمدينة

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بسرعة افتتاح “مدينة طيبة للتربية الخاصة” بالمدينة المنورة ليبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441هـ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما وجه جميع الجهات المعنية في وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كافة متطلبات وتجهيزات المدينة، بحيث تتولى شركة تطوير للمباني استكمال تأمين كافة مستلزماتها.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة بالمنطقة، وجّه الوزير بإسنادها لشركة تطوير، والتشغيل العاجل لمجمع “سالم بن معقل” ومجمع “الإمام الترمذي” ليُفتتحا في أسرع وقت ممكن، ويتم تشغيلهما هذا العام.وفق”أخبار 24″.
يُذكر أن الوزير قام بجولة تفقدية لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة، شملت “مدينة طيبة للتربية الخاصة” الجديدة بحي العزيزية وبعض المشاريع المدرسية الأخرى.