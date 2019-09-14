زار عابد بن سعد الحارثي عم الطفل “معتز”، الذي توفي خنقا بعد مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي لبن بالرياض، منزل زميله المتسبب في وفاته والتقى بأهله.
وأظهر مقطع فيديو متداول”عم معتز” وهو يجلس بجانب الطفل المتسبب في وفاة ابن شقيقه، وقال: “هذا ولدنا وولدكم، وأشوف فيه معتز ولدنا، وإن شاء الله نشوفه في مكانة عالية، الله يرضى عليكم”، وردّ الحاضرون بتحيته لزيارته لهم.
وتبادل الحاضرون كلاما وديا، عبّروا فيه عن امتنانهم لما أعقب وفاة الابن معتز، من عفو والده، وما أبداه من رضا بقضاء الله وقدره، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن متعمدة من زميله.