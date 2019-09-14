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أخبار محلية > “العمل”: باشرنا حالة الطفل الرضيع ووجهنا البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
14/09/2019   10:41 م

“العمل”: باشرنا حالة الطفل الرضيع ووجهنا البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مباشرة حالة الطفل الرضيع الذي ظهر في مقطع فيديو وهو في يد شخص يطلق النار من مسدس.

وقال المركز في تصريح مقتضب اليوم (السبت) بعد تفاعل وزارة العمل والنيابة العامة مع المقطع الذي أثار ضجة واسعة إنه تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المقطع قد أظهر شخصاً يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه، وتفاعلت وزارة العمل مع المقطع وطالبت بتزويدها بمعلومات حول الواقعة، ووجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض عليه.وفق “أخبار 24”.

“العمل”: باشرنا حالة الطفل الرضيع ووجهنا البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

أخبار محلية
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