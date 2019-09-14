ترامب يؤكد مقتـل حمزة بن لادن في عملية أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، التصريحات السابقة لمسؤولين أمريكيين حول مقـتل حمزة بن لادن.
وقال ترامب إن عملية أمريكية في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان أدت إلى مقـتل حمزة الذي كان يعده التنظيم لخلافة والده.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رصدت في فبراير الماضي مكافأة قدرها مليون دولار لمن يبلغ عن مكان حمزة بن لادن، وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ضمنيا في مقابلة تلفزيونية أغسطس الماضي مقـتل حمزة.
وبحسب البيانات المتوفرة لدى الخارجية الأمريكية، فإن حمزة بن لادن وُلد ما بين عامي 1986 و1989، وهو الابن الخامس عشر لوالده، وعاش طفولته ما بين باكستان وإيران.وفق “أخبار 24”.
ونشر التنظيم الإرهابي مقاطع لحمزة وهو يحرض أتباع التنظيم على تنفيذ هجمات على أمريكا وعدة دول، كما انتشر قبل سنوات مقطع فيديو لزواجه، وجرى تصويره داخل المجمع الذي قُـتل فيه والده في مدينة أبوت آباد الباكستانية.