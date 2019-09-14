أنهت “الخطوط السعودية”، اليوم السبت، عملياتها التشغيلية الخاصة بنقل وخدمة ضيوف الرحمن وإنجاز الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ، وذلك بمغادرة آخر فوج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وغادر الفوج الأخير على الرحلة رقم “SV5002″، وعلى متنها (٤٤٢) حاجًا متوجهين إلى سورابايا في إندونيسيا بعد إتمام مناسك الحج والزيارة، حيث تجاوزت نسبة انضباط خدمات “السعودية” 90%.
وبلغ عدد الحجاج الذين نقلتهم “السعودية” في مرحلتي القدوم والعودة لحج 1440هـ مليونا و128 ألف حاج من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، فضلاً عن حجاج الداخل.
وفق “أخبار 24”.