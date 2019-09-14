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أخبار محلية > النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مطلق النار الذي يحمل الرضيع
14/09/2019   5:56 م

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مطلق النار الذي يحمل الرضيع

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وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعا في يده.

وتضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظراً لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل.

وكان المقطع قد أظهر شخصاً يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه، وتفاعلت وزارة العمل مع المقطع وطالبت بتزويدها بمعلومات عن الحالة للتعامل معها وفق الأنظمة.وفق “أخبار 24”.

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مطلق النار الذي يحمل الرضيع

أخبار محلية
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