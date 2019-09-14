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أخبار محلية > فيديو لشخص يطلق النار وهو يحمل رضيعاً بيده.. “والعمل” تدعو لتزويدها بالمعلومات
14/09/2019   5:57 م

فيديو لشخص يطلق النار وهو يحمل رضيعاً بيده.. “والعمل” تدعو لتزويدها بالمعلومات

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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، مقطع فيديو لشخص يطلق النار من مسدس بينما يحمل رضيعاً في يده، فيما طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويدها بمعلومات عن الحالة للتعامل معها وفق الأنظمة.

ويظهر المقطع مواطناً يطلق عدة طلقات نارية من مسدسه، وهو يحمل رضيعاً في يده، ثم يقوم بوضع المسدس على أنف الطفل ليشم رائحة الدخان، وانتشر الفيديو بمنصات التواصل اليوم، مثيراً غضب المستخدمين الذين دعوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل. وفق “أخبار 24”.

بدوره، دعا المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل مَن لديه معلومات عن الحالة للتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة عبر الرقم (1919)، أو عبر حساب المركز في “تويتر”.

فيديو لشخص يطلق النار وهو يحمل رضيعاً بيده.. “والعمل” تدعو لتزويدها بالمعلومات

أخبار محلية
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