“سكني” يسلم 9717 قطعة أرض مجانية لمستفيديه بمختلف المناطق في شهر أغسطس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن تسليم 9717 من مستفيديه أراضي مجانية خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح البرنامج أنه تم تسليم 9717 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها.
وبيّن أن التسليم شمل 2320 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 823 أرضا في منطقة الرياض، و827 مواطناً تم تسليمهم في منطقة الجوف، كما تم تسليم 76 مواطناً أرضهم المجانية في منطقة حائل.
وأشار إلى أنه في منطقة المدينة المنورة تم تسليم 829 أرضاً، بينما جرى تسلم 143 مواطناً أراضي مجانية في منطقة الباحة، كما سلّم البرنامج 2896 أرضاً سكنية في منطقة عسير، كذلك تسلم 644 مواطناً في منطقة جازان أراضي مجانية، و5 مواطنين في نجران.
أما في المنطقة الشرقية فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 336 أرضاً، فيما تسلم 679 مواطنًا في القصيم أراضي مجانية، و139 قطعة أرض تم تسليمها للمستفيدين في منطقة الحدود الشمالية.
وأكد أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.
وفق “أخبار 24”.