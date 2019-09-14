أكد أنه عفا لوجه الله.. والد “معتز” يتبرأ ممن تداولوا حسابه البنكي لطلب المساعدة

أعلن المواطن خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب معتز، الذي توفي خنقا على يد زميله في مدرسة ابتدائية، تبرؤه من كل شخص يتداول حسابه البنكي بدعوى تقديم المساعدة له.
وأوضح والد معتز في تغريدة له على موقع “تويتر”، أنه عفا عن قاتل نجله لوجه الله، وأن ما يحدث هو اجتهادات لبعض الأصدقاء في توضيح الحالة المادية، مؤكدا أنه يرفض ذلك تماما.
وشهدت تغريدة الحارثي تداولا واسعا على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بنبل وإنسانية والد الطفل المجني عليه. وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من الأشخاص تداولوا أرقام الحسابات البنكية لوالد معتز رغم رفضه وطالبوا مساعدته لظروفه المادية تقديرا لموقفه، فيما كشف شقيقه عن أن والد أخيه خويتم خرج من السجن الفترة الماضية بسبب ديونه التي تجاوزت 500 ألف ريال ورعايته لوالده المقعد وأشقائه، وأنه لا يملك بيتا أو سيارة.