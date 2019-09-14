أعاد مستشفى الملك فهد بجدة افتتاح مركز القلب بعد دعمه بالأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة، حيث تم إجراء 10 عمليات خلال شهر ذي الحجة شملت استبدال الصمام دون تدخل جراحي من خلال القسطرة القلبية التي تعد من أحدث التقنيات الطبية في علاج القلب.
وأوضح المشرف العام على المستشفى الدكتور عبد الرحمن بخش، أن إعادة افتتاح قسم القلب تم بدعم وزير الصحة و مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، لرفع الضغط عن المستشفيات العامة و المراكز الخاصة بسبب ازدياد مرضى الحالات القلبية.
وأشار إلى أن الفريق الطبي يتكون من أطباء وجراحي القلب وأطباء تخدير القلب وفنيي التخدير وفنيي التروية القلبية وفنيي العمليات وتمريض العمليات إلى جانب أخصائيي علاج طبيعي وعلاج تنفسي وتغذية إكلينيكية وصيدلي إكلينيكي وفريق عناية مركزة يهتم بكل ما يتعلق بالمريض بعد العملية.
وأكد بخش أن إعادة افتتاح قسم القلب يترجم أهداف الوزارة بأن يكون المريض هو المستفيد الأول، لتخفيف المعاناة من تحويله إلى المستشفيات الأخرى ومشقة قبوله وطول قوائم الانتظار، مما يعرضه لخطر الأزمات القلبية أثناء انتظار إجراء العملية، لذلك تسعى الوزارة لتكامل الخدمة للمريض وضمان تقديمها بالشكل المناسب.
وفق”أخبار 24″.