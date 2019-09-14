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أخبار محلية > مصادر: إعادة 430 مليون ريال رسوم مستردة لـ 17 ألف منشأة ضمن مبادرة “استرداد”
14/09/2019   12:50 م

مصادر: إعادة 430 مليون ريال رسوم مستردة لـ 17 ألف منشأة ضمن مبادرة “استرداد”

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كشفت مصادر مطلعة، عن استفادة أكثر من 17 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مبادرة “استرداد” منذ انطلاقها، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي استعادتها نحو 430 مليون ريال.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية” أن نوعية الرسوم المستردة، تضمنت رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، 80 في المائة من المقابل المالي للعمالة الوافدة.

يذكر أن مبادرة “استرداد” صممت بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من أعمالها.

مصادر: إعادة 430 مليون ريال رسوم مستردة لـ 17 ألف منشأة ضمن مبادرة “استرداد”

أخبار محلية
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