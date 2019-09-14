قاض يتهم أحد المحامين بتهديده عبر “واتساب”.. والمحكمة تبرئه بعد الاطلاع على الرسالة

قضت محكمة الاستئناف بالرياض ببراءة أحد المحامين من تهمة تهديد قاض عبر رسالة على تطبيق “واتساب” لثنيه عن الحكم ضد موكله.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة أحد القضاة محاميا إلى النيابة العامة موجها له اتهاما بتهديده برسالة نصية عبر “واتساب”، لغضبه من إجراءات التقاضي.
وأوضح منطوق حكم البراءة، وفقا لـ”عكاظ” أنه بعد الاطلاع على الرسالة لم يكن فيها ما يوحي بالتهديد، لكن كل ما فيها هو تذكير القاضي بأن إجراءات التظلم من إجراءاته، والنية لرفع شكوى إلى الجهات الأخرى نظاما كالمجلس الأعلى للقضاء.
واطلعت المحكمة على المراسلات بين القاضي والمحامي المتهم والتي كانت عبارة عن عبارات ترحيب ومعايدة، مؤكدة أن المحامي أنكر محاولة تهديد القاضي أو التأثير عليه وأقر بصحة صدور الرسالة.
ولفتت إلى أن القاضي رضي بالتواصل مع أحد الأطراف عن طريق جواله وتوجد مراسلات سابقة بينهما لوجود علاقة سابقة في العمل، وأنه ارتكب خطأ في الاتصال من الهاتف الشبكي على أحد الأطراف دون الآخر، مؤكدة أن الرسالة ومحتواها يتم ذكرها في المجلس الشرعي مرارا وتكرارا وليس فيها تهديد أو وعيد.