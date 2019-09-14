نجح مهندسان سعوديان في إدارة التشغيل والصيانة بجامعة جازان، في إعادة تشغيل وصيانة معدات توقفت عن العمل منذ عدة سنوات وتوفير مبالغ مالية ضخمة، حيث قام مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بتكريمهما.
وتمكن المهندسان الحسن الحكمي وخالد طالبي، من إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان، كانت قد أوصت بعض الشركات باستبدال تلك الأجهزة بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف “البكج” بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص منها.
من جانبه، أعرب الدكتور القحطاني عن سعادته بأن تضم إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة كلاً من المهندسين اللذيْن أثبتا جدارتهما وقدرتهما على إنجاز مهمة من هذا النوع أسهمت في الحفاظ على منجزات وممتلكات الجامعة المادية والمعنوية، مؤكداً أنهما نموذج رائع لأبناء الوطن المهنيين.
وفق “أخبار 24”.