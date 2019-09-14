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أخبار محلية > وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة
14/09/2019   12:46 م

وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة

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تجاوب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مناشدة طالبة كفيفة بتأمين مركبة نقل مدرسي، لنقلها وزميلاتها من منطقة الحسينية التي تبعد 15 كلم عن مدرستها الابتدائية 138 بحي العوالي في مكة المكرمة.

واعتمد متعهد النقل في الحي خطة المسارات الجديدة لتنطلق في جميع الاتجاهات المحيطة بالمدرسة، وتعيد توزيع الطالبة “شوق” و14 من زميلاتها الكفيفات على الحافلات المتوفرة، فيما يستقل 3 منهن طرقاً جديدة وضعت منطقة الحسينية في نطاق الخدمة. وفق “أخبار 24”.

وتابعت الجهات المختصة بالنقل في شركة “تطوير” تنفيذ توجيه الوزير بالربط مع متعهد النقل كحالة إنسانية طارئة.

وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة

أخبار محلية
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