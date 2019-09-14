ابن مصطفى: حمدالله لم يصافحني.. وحديثه معي غير لائق

استغرب التونسي فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب الأول لكرة القدم، ما حدث من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في مواجهة الفريقين، مشيراً إلى أنه تحدث بحديث لا يليق على حد قوله.
وكان فريقا النصر والشباب، قد تعادلا سلباً في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في قمة الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.
وقال بن مصطفى بعد المباراة: “حمدالله لاعب كبير، من الفترض أن يبتعد عن مثل هذه الأفعال”.
وأضاف: “بادرت بالسلام عليه ولم يصافحني، وعندما سألته عن السبب، تحدث بكلام غير لائق”.
وأوضح التونسي، أن مثل هذه الأحداث تكون حاضرة في بعض المباريات وتغيب عن أخرى.
وشهدت المباراة مشادتين بين الحارس المغربي وحمد الله، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لكلا اللاعبين بعد الحادثة الثانية. وفق “الرياضية”.