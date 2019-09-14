جستنيه يعلق على خسارة الاتحاد أمام ضمك بثنائية!

علق الكاتب والإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بهزيمة الاتحاد 1-2.
وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: أكبر مشكلة يعاني منها سييرا ، أنه لايستفيد من أخطاءه السابقة و”عنيد”جداً في تغير قناعاته الخاطئة”.
وتابع قائلاً” ياسييرا صحيح جمهور الاتحاد يحبك حباً جماً ومايسمع فيك ولكن حب الاتحاد عندهم أكبر وأكبر فهلا حافظت على هذه المحبة والتقدير والذي لم يسبق لأي مدرب درب النمور حظيا به”.