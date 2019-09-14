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اخبار رياضية > عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك ..الشمراني: خيرها في غيرها يا أتي.. صدمة “أليس كذلك يافواز”!
14/09/2019   12:42 م

عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك ..الشمراني: خيرها في غيرها يا أتي.. صدمة “أليس كذلك يافواز”!

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علق الكاتب والناقد الرياضي أحمد الشمراني عقب فوز ضمك أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز ضمك 2-1.

وكتب الشمراني” ألف مبرووووووك لـ( ضمك) ثلاث نقاط مهمة من ( الاتحاد) ، ألف مبروك للخميس وأهل الخميس الفوز المستحق، ألف مبرووووك للإدارة بقيادة الصديق صالح أبونخاع. وفق “المرصد”.

وأضاف” خيرها في غيرها يااتي ، صدمة أليس كذلك يافواز”.

عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك ..الشمراني: خيرها في غيرها يا أتي.. صدمة “أليس كذلك يافواز”!

اخبار رياضية
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