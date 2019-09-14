تعليق المريسل عقب التعادل السلبي بين “النصر والشباب”!

علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل على التعادل السلبي بين النصر والشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر” رغم السيطرة لكن مستوى باهت من الجانب النصراوي و حقق الشباب ما يريده بالخروج بشباك نظيفة الفريق ليس بوضعه الطبيعي جوليانو و بيتروس و حمدالله و الجميعة يحتاجون يدخلون الشوط الثاني بمستوى مغاير”.
وتابع ” أسوأ مباراة شاهدتها لنصر فيتوريا من ناحية التنظيم الفريق لم يكن في مستواه و فترة التوقف أثرت عليه خاصة ان المباراة التي تلت هذا التوقف مع فريق كبير، أعتقد أن من أهم مكاسب النصر خروجه و لاعبينه سليمين من الإصابات”.وفق “المرصد”.
وأضاف” أسوأ مباراة شاهدتها لجوليانو واختفاء جوليانو فإختفى النصر ، غياب أحمد موسى أثر على الفريق في النهاية التعادل مع فريق كبير يعتبر أمر جيد فالقاعدة التنافسية تقول لا تخسر من منافسينك و اكسب الأقل منك إمكانيات”.