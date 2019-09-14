نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تعليق المريسل عقب التعادل السلبي بين “النصر والشباب”!
14/09/2019   12:43 م

تعليق المريسل عقب التعادل السلبي بين “النصر والشباب”!

+ = -
1028

علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل على التعادل السلبي بين النصر والشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر” رغم السيطرة لكن مستوى باهت من الجانب النصراوي و حقق الشباب ما يريده بالخروج بشباك نظيفة الفريق ليس بوضعه الطبيعي جوليانو و بيتروس و حمدالله و الجميعة يحتاجون يدخلون الشوط الثاني بمستوى مغاير”.

وتابع ” أسوأ مباراة شاهدتها لنصر فيتوريا من ناحية التنظيم الفريق لم يكن في مستواه و فترة التوقف أثرت عليه خاصة ان المباراة التي تلت هذا التوقف مع فريق كبير، أعتقد أن من أهم مكاسب النصر خروجه و لاعبينه سليمين من الإصابات”.وفق “المرصد”.

وأضاف” أسوأ مباراة شاهدتها لجوليانو واختفاء جوليانو فإختفى النصر ، غياب أحمد موسى أثر على الفريق في النهاية التعادل مع فريق كبير يعتبر أمر جيد فالقاعدة التنافسية تقول لا تخسر من منافسينك و اكسب الأقل منك إمكانيات”.

تعليق المريسل عقب التعادل السلبي بين “النصر والشباب”!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063183.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.