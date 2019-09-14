فيتوريا: مباراة غريبة.. ألميرون: أجبرنا النصر على الدفاع

قال المدير الفني للنصر روي فيتوريا إن لاعبيه وقعوا في أخطاء سهلة خلال مباراتهم أمام الشباب والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أن المباراة كانت غريبة، وارتكب الفريقان العديد من الأخطاء، لافتاً إلى أنه لم يتوقع ظهور المباراة بهذا الشكل.
واختتم فيتوريا بالقول إن افتقاد لاعبيه اللمسة الأخيرة على عكس المباريات السابقة أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل. وفق “أخبار 24”.
على الجانب الآخر، قال المدير الفني للشباب خورخي ألميرون إن المباراة كانت صعبة أمام فريق بحجم النصر، مضيفًا أن لاعبيه أجبروا النصر للدفاع المتأخر ولم يشكل خطورة على مرمى الشباب إلا في حالات بسيطة.
وأضاف مدرب الشباب أن لاعبيه لم يستغلوا العديد من الفرص التي أتيحت لهم لاسيما الهجمات المرتدة التي لم تكتمل.