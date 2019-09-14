الأمير خالد بن سلمان يلتقي الرئيس اليمني لبحث العلاقات بين البلدين

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس (الجمعة) في العاصمة الرياض، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ لبحث العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بينهما.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على أهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة.
بدوره، أكد الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء، دعم المملكة للرئيس اليمني وحكومته؛ للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وفق “أخبار 24”.
فيما حضر اللقاء سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي.