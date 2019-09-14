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أخبار محلية > بعد أن جذبت مهارات لاعب “الكوتشينة” مواقع التواصل.. تركي آل الشيخ: “دوروه لي”
14/09/2019   8:37 ص

بعد أن جذبت مهارات لاعب “الكوتشينة” مواقع التواصل.. تركي آل الشيخ: “دوروه لي”

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نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر صفحته بـ”تويتر”، مقطع فيديو أظهر موهبة المواطن “ربيع الربيعان” في لعبة “الكوتشينة”، طالباً البحث عنه للحاجة إليه في “موسم الرياض”.

وأظهر الفيديو موهبة “الربيعان” في لعبة “الكوتشينة”؛ حيث جذبت مهاراته العديد من المتابعين لمقاطع الفيديو التي ينشرها على صفحته.

وعلّق رئيس هيئة الترفيه على الفيديو، قائلاً: “مطلوب.. دوروه لي.. نبيه في الرياض”.

يُذكر أن “الربيعان” تنقّل بين مدن المملكة وكذلك إلى بعض الدول العربية من أجل عرض مهاراته والألعاب الجديدة التي يمارسها باستخدام “الكوتشينة”، وأنه تعلّم بنفسه تلك الألعاب دون تقليد لأحد. وفق “أخبار 24”.

بعد أن جذبت مهارات لاعب “الكوتشينة” مواقع التواصل.. تركي آل الشيخ: “دوروه لي”

أخبار محلية
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